Serie D, termina 0-0 tra Progresso e Sammaurese

PROGRESSO-SAMMAURESE 0-0

PROGRESSO: Celeste, Mele, Ferraresi, Gulinatti, Fiore, Cantelli, Grazia, Bagatti, D’Amuri, Marchetti, Salvatori. All. Chezzi.

SAMMAURESE: Adorni, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Gregorio, Gurini, Scarponi, Merlonghi, Giannini, Casadio. All. Protti.

ARBITRO: Thomas Bonci di Pesaro.

E' terminata con un pareggio a reti inviolate la sfida di Castel Maggiore tra i padroni di casa del Progresso e la Sammaurese. L'incontro si è aperto subito con ritmi bassi, entrambe le formazioni hanno fatto fatica a creare gioco e sono state attente in fase difensiva. La prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, con il punteggio bloccato sullo 0-0. Nella ripresa il leitmotiv non è cambiato, le occasioni sono contnuate a mancare ed a risentirne è stato lo spettacolo. E' finita, così, con un punto a testa. Punto che ha permesso al Progresso di mantenere una lunghezza di distanza dalla zona della retrocessione diretta, in attesa che scendano in campo Borgo San Donnino e Tritium, e di agganciare a quota 30 punti il Sasso Marconi.