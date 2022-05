Serie D, termina con un pareggio tra Progresso e Real Forte Querceta

PROGRESSO-REAL FORTE QUERCETA 1-1

PROGRESSO: Celeste, Cocchi (28’ Monaco), Cantelli, Ferraresi, Fiore, Bagatti, Grazia, Gulinatti, D’Amuri (81’ Salvatori), Marchetti (72’ Esposito), Matta (84’ Cavallini). All. Chezzi.

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Del Dotto, Ricci (78’ Della Pina), Pecci (57’ Meucci), Maccabruni, Bechini, Bertoni (27’ Centonze), Amico, Bellucci, Grassi, Pegollo. All. Bonuccelli.

ARBITRO: Emanuele Ceriello di Chiari.

RETI: 7’ Pegollo, 61’ Del Dotto aut.

E' terminato con un pareggio il match andato in scena a Castel Maggiore tra i padroni di casa del Progresso ed il Real Forte Querceta, un incontro giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. Il vantaggio iniziale è quello ospite, perché già al 7’ Pegollo ribadisce in rete una conclusione di Bellucci respinta dalla traversa. La reazione locale è concreta e i rossoblù provano a ripristinare l’equilibrio con i vari D’Amuri, Ferraresi, Gulinatti e Marchetti, anche se il pallone dell’1-1 viene insaccato nella propria porta da Del Dotto, sugli sviluppi di un cross dalla sinistra. La gara non conosce ulteriori sviluppi, complice Adornato in formato super, così dopo sei minuti di recupero l’arbitro Ceriello pone fine alle ostilità.