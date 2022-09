Serie D, va al Mezzolara il derby con il Corticella

CORTICELLA-MEZZOLARA 1-2

CORTICELLA: Bruzzi, Tcheuna, Menarini (31′ s.t. Amayah), Chmangui, Cudini, Ercolani, Oubakent (16′ s.t. Essel), Campagna (11′ s.t. Salvatori), Trombetta (21′ s.t. Leonardi), Marchetti, Larhrib (39′ s.t. Casazza). All.: Miramari.

MEZZOLARA: Malagoli, Cavina, Garavini, Cuoghi, Fiore, De Meio (29′ s.t. Dall’Osso), Bertani (42′ s.t. Benedettini), Roselli (15′ s.t. Landi), D’Este (23′ s.t. Fiorentini), Dalmonte, Jassey (33′ s.t. Bocchialini). All.: Nesi.

ARBITRO: Scarpati di Formia.

RETI: 1′ p.t. Larhrib (C), 28′ p.t. Bertani (M); 38′ s.t. Fiorentini (M).

Neppure il tempo di iniziare il match del ‘Biavati’ che la squadra di Alessandro Miramari trova il gol del vantaggio: Larhrib ruba palla a un avversario e, con una stoccata dall’interno dell’area, fulmina Malagoli. Il Mezzolara accusa il colpo e, al 7’, Trombetta gira in porta dall’altezza del dischetto, ma la conclusione centrale viene sventata. Smaltita la paura, la squadra di Nesi inizia a crescere di intensità e, al 28’, trova il pari: è Bertani, da oltre 20 metri, a lasciar partire una bordata che si insacca alle spalle di Bruzzi dopo aver sbattuto contro l’incrocio dei pali. Passano sei minuti ed è D’Este, con un calcio di punizione dal limite, a sfiorare la traversa. A inizio ripresa, al 13’, il Corticella costruisce una nitida palla-gol per il vantaggio: su un cross di Oubakent, Trombetta stacca bene, ma il suo colpo di testa centra in pieno il palo. Un giro di orologio più tardi, i padroni di casa restano in dieci per il doppio giallo comminato a Chmangui e, a questo punto, l’inerzia passa tutta dalla parte dei biancazzurri budriesi. Al 18’ Jassey fa il vuoto sul suo out e, dopo essersi accentrato, scaglia una conclusione che sfiora la traversa. Al 38’ arriva il gol vittoria: Bertani serve il neoentrato Fiorentini che, da due passi, batte Bruzzi regalando ai suoi una vittoria preziosa non solo per la classifica, ma anche per il morale.