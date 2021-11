Si accendono le luci sulla 12° giornata del Campionato Eccellenza Girone B

Pronti per la 12° giornata del Campionato di Eccellenza Girone B?

Le premesse fanno sperare bene e ci si aspettano scintille sul rettangolo di gioco.

In un campionato per ora comandato dal Corticella Calcio e, a stretto giro di boa, dalla Virtus Castelfranco, la lotta per le zone alte della classifica è serrata.

Programma di oggi:

Anzolavino Calcio - Vadese Sole Luna ore 14:30 presso lo Stadio Barbieri

Castenaso - S. Agostino ore 14:30 presso lo Stadio Negrini