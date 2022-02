Alla vigilia del match di recupero tra Bologna Femminile e A.P.D. LF Jesina Femminile ecco le parole di Sara Becchimanzi, terzino sinistro classe 2000 esordiente:

«Sono rientrata in gruppo solo da un mese, devo ancora raggiungere la mia condizione fisica e tecnica: però, allenamento dopo allenamento, sto migliorando. Vedere le mie compagne da fuori non è stato bello, siamo molto legate e voglio aiutarle in tutte le gare: sia che terminino con vittorie, sia con sconfitte.

Siamo una squadra giovane, sicuramente un po’ di inesperienza c’è sempre, però siamo comunque sulla strada giusta per ottenere altri risultati.

Domenica mi aspetto una partita molto aggressiva, sotto l’aspetto tattico: dovremo riuscire a soddisfare tutte le richieste del mister, in settimana abbiamo lavorato molto sotto l’aspetto del gesto tecnico. Ovvero, a livello di linee, schemi e palle inattive»

Fonte Comunicato Ufficiale Bologna F.C. Femminile