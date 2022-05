Bologna, Mihajlovic dimesso dall’ospedale

Buone notizie per il Bologna e per tutti i suoi tifosi, non solo dal campo di gioco: Sinisa Mihajlovic è infatti stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola. Come comunicato dal club il mister si trova in buone condizioni fisiche e per questo motivo è potuto tornare a casa. Ancora non è chiaro quando Miha potrà tornare a sedersi sulla panchina del Bologna, ma ci sono possibilità di vederlo a lavoro già dalla gara di domenica a Venezia. Per ora è solo una speranza, ma ogni novità in questo senso sarà una piacevole sorpresa.

Foto Bologna FC