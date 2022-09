Bologna, esonerato Mihajlovic

Se ne parlava da qualche ora, ma adesso la notizia sembra essere confermata: il Bologna ha esonerato Sinisa Mihajlovic. I tre punti conquistati in cinque gare di campionato finora e le sole quattro vittorie raccolte nel 2022 dai rossoblù hanno determinato il cambio di rotta della società, che in estate si era detta sicura della posizione dell’allenatore.

Mihajlovic-Bologna, i motivi della rottura

A dare notizia dell’esonero dell’allenatore serbo è stato il Corriere dello Sport, il quale racconta di un faccia a faccia avvenuto nella giornata di oggi tra il tecnico e la dirigenza. Oltre all’inizio di stagione negativo, Mihajlovic paga anche il girone di ritorno della passata stagione, in cui il Bologna ha vinto solamente in quattro occasioni. Tra le motivazioni, inoltre, ci sarebbero anche alcuni punti di vista divergenti sul mercato, come gli acquisti di Posch e Sosa non graditi dall’allenatore. Il sito del club rossoblù al momento è in down, ma come confermato da diverse testate nazionali il comunicato sull’esonero di Miha dovrebbe arrivare entro la giornata di oggi.

Bologna, i possibili sostituti di Mihajlovic

Intanto la dirigenza sta già contattando alcuni allenatori per rimpiazzare Mihajlovic. Al momento la rosa è di quattro nomi: Roberto De Zerbi, Claudio Ranieri, Paulo Sousa e Thiago Motta. Per ora non sembra esserci un favorito, ma le prossime ore saranno decisive in questo senso.

Foto Bologna FC 1909