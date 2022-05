Mihajlovic riceve il Premio Prisco: “Forse si sono sbagliati”

Sorriso stampato in faccia per Sinisa Mihajlovic, nonostante la sonora sconfitta rimediata contro il Sassuolo per 1-3 nell’ultimo match stagionale al Dall’Ara. Il tecnico ha infatti ricevuto a Roma il Premio Prisco, intitolato all’avvocato Peppino Prisco, storico ex vicepresidente dell’Inter. Il trofeo – un pallone dell’artista Mimmo Paladino – è stato consegnato nelle di Miha a Roma, nonostante la kermesse si svolga di consueto a Chieti, in Abruzzo. All’incontro nella Capitale, che si è svolto in una delle sale dell’Hotel Parco dei Principi, erano presenti Arianna, moglie di Mihajlovic, Gianluca Zaccagnini – figlio di Marcello, imprenditore che da sempre dà vita al Premio – e Stanislao Liberatore, segretario del Premio Prisco.

Mihajlovic vince il premio Prisco, le sue parole

Un Mihajlovic sorridente ha commentato la premiazione, ricordando anche la fiigura di Peppino Prisco: "Nel corso della mia permanenza all'Inter ho conosciuto il vicepresidente Peppino Prisco. L'avvocato era pungente e sarcastico, mai volgare o offensivo. Una bella figura di dirigente che ho molto apprezzato, per questo mi gratifica ricevere il premio che ne porta il nome". Ma non è mancata una battuta 'alla Prisco', a proposito della motivazione dell'assegnazione, 'alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva': "Non vorrei che si siano sbagliati quelli che mi hanno scelto - riporta la testata chietitoday.it - visto che sono un tipo che non le manda a dire, per cui a qualcuno posso non risultare molto simpatico”.

Foto chietitoday.it