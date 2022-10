Sorteggiati i sedicesimi di Coppa Minetti

Sorteggiati i sedicesimi di finale della Coppa Italia Memorial Minetti. Le prime gare si disputeranno mercoledì 12 ottobre, con la Fidentina contro l’Arcetana; il Nibbiano che se la vedrà con il fanalino di coda del girone A di Promozione del Noceto; il Polinago che ospiterà il Rolo; il derby bolognese tra Sasso Marconi e Anzolavino; Massa Lombarda avversario del Trebbo 1979; Cattolica opposto al Forlimpopoli; Gambettola al Sampierana e Victor San Marino al Del Duca Grama.

In programma per mercoledì 26 ottobre, invece, Montagna contro Medesano; il Vigolo che ospiterà il Tonnotto San Secondo; il Mutina opposto al Riese; così come il Castellarano alla Vignolese; altri derby bolognese con la Libertas Castel S. Pietro che sfiderà il Progresso; mentre il Medicina se la vedrà col Valsanterno; poi X Martiri contro Comacchiese; e per finire S. Pietro In Vincoli opposto al Cesenatico. Tutte le partite avranno inizio alle ore 20:30.