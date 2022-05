Spareggi Eccellenza, ancora un pareggio tra Castenaso e Colorno

CASTENASO-COLORNO 1-1

CASTENASO: Aversa, Monducci, Bergamino, Canova, Veronese, Mekhchane, Carofiglio, Greco (11’st Tedeschi) (44’st Petrullo), Colli, Nanetti, Jammeh. All. Gelli.

COLORNO: Giaroli, Zaccariello (30’st Crescenzi), Bastrini, Setti, Diaw, Morrone (18’st Toma), Bandaogo, Arati, Altinier (46’st Carlucci), Malivojevic (36’st Vincenzi), Martinez (24’st Silipo). All. Bernardi

RETI: 3′ st Malivojevic (CO), 42’st Nanetti rig. (CA).

0-0 all'andata, 1-1 al ritorno davanti al pubblico amico del Negrini per il Castenaso. Vige l'equilibrio col Colorno e le due squadre si ritrovano in testa a braccetto dopo tre partite. Una prima frazione dove il Colorno parte fortissimo e colpisce una traversa ed Aversa compie un miracolo. In avvio di ripresa gli ospiti cercano la fuga e vanno a segno con Malivojevic dopo appena 3 giri di lancette. Il Castenaso non si fa intimidire e sfrutta un Colorno troppo attendista. Bergamino si vede annullare un gol per fuorigioco poi nel finale Nanetti sale in cattedra. Si procura un rigore che trasforma con freddezza. Finale convulso, ma il punteggio non si schioda più. Sarà decisivo il match di domenica 15 maggio sul terreno della Victor San Marino, ancora a secco di punti.