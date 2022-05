Spareggi Eccellenza, il Castenaso cede il passo al Colorno

COLORNO-CASTENASO 4-1

COLORNO: Bukova, Zaccariello (20’st Crescenzi), Rizzi, Setti, Diaw, Vincenzi (1’st Morrone), Bandaogo, Arati, Altinier (40’st Bastrini), Malivojevic (30’st Silipo), Martinez (11’st Ghirardi). All. Bernardi.

CASTENASO: Aversa, Monducci, Bergamino, Canova, Greco, Mekhchane, Carofiglio (30’st Camisotti), Colli, Petrullo, Nanetti, Jammeh. All. Gelli.

ARBITRO: Bonomo di Collegno.

RETI: 19′ Malivojevic (Co), 39′ Altinier (Co), 69′ Altinier (Co), 80′ Nanetti (Ca), 92′ Silipo (Co).

A Correggio si è disputato lo spareggio tra Colorno e Castenaso per decretare chi andrà agli spareggi nazionali. Il Castenaso ha dato tutto, ma gli avversari si sono imposti 4-1. Primo tempo combattuto, ma al 19' Malivojevic apre le danze. I parmigiani premono e raddoppiano con Altinier al 39'. Ripresa di rincorsa per il Castenaso, il Colorno si affida alle ripartenze ed ancora all'ex professionista Altinier che al 69' chiude i giochi. Nel finale vanno a segno Nanetti e Silipo per il definitivo 4-1. Nulla da recriminare per i bolognesi.