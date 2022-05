Spereggi Eccellenza, il Corticella conquista la promozione in Serie D

CORTICELLA-CITTADELLA VIS MODENA 2-0

CORTICELLA: Treggia, Magli (75′ Casazza), Menarini, Chmangui, Cudini, Zaffagnini, Oubakent, Cipriani, Girotti (89′ Broglia), Campagna (85′ Bonfiglioli), Larhrib. All. Miramari.

CITTADELLA VIS MODENA: Chiossi, Galanti, Boilini, Covili, Farina (46′ Vernia), Pappaianni, Caselli (61′ Binini), Trombetta, Iori (58′ Rocchi), Davoli (77′ Ferrari), Napoli. All. Salmi.

ARBITRO: Matteo Mangani di Arezzo

RETI. 47' pt Menarini, Oubakent rig. 13' st

Allo stadio Pietro Zucchini di Budrio, è andato in scena lo spareggio del campionato di Eccellenza per la promozione in Serie D tra Corticella e Cittadella Vis Modena. A trionfare sono stati i padroni di casa, che hanno potuto così festeggiare il salto di categoria. Ha aperto le marcature Menarini a fine primo tempo, poi è stato Oubakent a raddoppiare nella ripresa e a mettere in cassaforte la promozione. Un traguardo importante per i bolognesi a coronazione di un'ottima stagione.