Spezia-Bologna, le probabili formazioni: Mihajlovic conferma gli undici sconfitti dal Venezia

La 14^ giornata di Serie A vedrà il Bologna impegnato sul campo dello Spezia. La squadra rossoblù cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta interna per 0-1 contro il Venezia. Gli uomini di Mihajlovic hanno mostrato finora un rendimento in trasferta piuttosto deludente: solo una vittoria fin qui nelle sei partite lontane dal Dall’Ara.

Spezia-Bologna, le scelte dei due allenatori

Miha ritrova Skov Olsen, ma dovrà fare ancora a meno di De Silvestri e di Schouten. La formazione, salvo sorprese, dovrebbe essere quella vista in campo contro il Venezia, con la conferma di Orsolini sulla fascia destra al momento favorito sul danese. Skorupski in porta, quindi, con il solito trio in difesa composto da Soumaoro, Medel e Theate. Orsolini e Hickey sulle corsie laterali, coppia di mediani formata dagli insostituibili Dominguez-Svanberg. Niente novità anche in attacco: Barrow e Soriano saranno di supporto all’unica punta Marko Arnautovic.

Un paio di cambi invece per Thiago Motta: torna Nikolaou in difesa, mentre in avanti ci sarà probabilmente Antiste al posto dello squalificato Gyasi.

Spezia-Bologna, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Antiste.

A disposizione: Zoet, Zovko, Reca, Hristov, Agudelo, Ferrer, Nguiamba, Colley, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Manaj.

Allenatore: Thiago Motta.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Mbaye, Binks, Dijks, Bonifazi, Viola, Vignato, Skov Olsen, Cangiano, Sansone, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Massimi della sezione di Termoli.

Assistenti: Di Iorio, Dei Giudici.

IV Uomo: Santoro.

Var: Guida.

Avar: Lo Cicero.

Foto Bologna FC 1909