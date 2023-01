Stankovic e la dedica a Mihajlovic: "Questa vittoria è per lui"

Una vita condivisa insieme in campo, con i club e la Nazionale. Prima la Lazio, poi il passaggio contemporaneo all’Inter. Un’amicizia profonda quella che legava Dejan Stankovic e Sinisa Mihajlovic, tanto che oggi l’allenatore della Sampdoria ha dedicato la vittoria all’amico recentemente scomparso: “La dedica della vittoria si sa a chi va. Dopo il secondo gol ho guardato al cielo e ho pensato a Mihajlovic”. La scena è stata emozionante: dopo la rete del 1-2 contro il Sassuolo, il tecnico blucerchiato aveva gli occhi lucidi. Poi ha guardato verso l’alto e ha tirato un bacio al cielo.

Striscione per Sinisa

Quello di Stankovic non è stato l’unico ricordo di giornata per Sinisa Mihajlovic. L’ex tecnico rossoblù è stato omaggiato con uno striscione prima dell’inizio di Roma-Bologna tenuto dai due capitani delle squadre, Roberto Soriano e Lorenzo Pellegrini. Il caso ha voluto infatti che la Roma fu la prima squadra italiana di Miha, venuto in Italia dalla Stella Rossa di Belgrado, mentre il Bologna è stata l’ultima squadra allenata da Sinisa.



Foto Twitter Bologna FC 1909