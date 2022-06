Tante conferme in casa Sesto Imolese per la prossima stagione

Tempo di conferme in casa Sesto Imolese: partendo dall'attacco dove anche il prossimo anno ci saranno Marco Tattini e Damiano Capone. Per il centrocampo alla quarta stagione tra le fila rossoblu Federico Visani sempre pronto a cavalcare la fascia. Conferme anche in mezzo al campo con Nik Lepinda e Alex Dattoma oltre a Simone Romagnoli, al rientro dall'infortunio al ginocchio, e Lorenzo Spada pronto ad emergere alla sua seconda stagione a Sesto. In linea difensiva il grande ritorno di capitan Mazzacan oltre alla bandiera Andrea Giunchedi e Lorenzo Drei.