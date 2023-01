Termina con un pareggio il derby tra Mezzolara e Corticella

MEZZOLARA-CORTICELLA 2-2

MEZZOLARA: Malagoli, Cavina, Garavini, Landi, Fiore, Dall'Osso, Jassey, Roselli, D'Este, Dalmonte, Bocchialini. All. Nesi.

CORTICELLA: Bruzzi, Tcheuna, Cudini, Chmangui, Ercolani, Menarini, Marchetti, Sadek, Oubakent, Leonardi, Biondelli. All. Miramari.

ARBITRO: Omar Abou El Ella di Milano.

Termina con un pareggio il derby andato in scena allo stadio Zucchini tra Mezzolara e Corticella. Partono meglio i padroni di casa, che al 13' si sono portati in vantaggio con la rete di D'Este. Il Corticella non si è scomposto ed è arrivata la reazione al 35', quando Leonardi ha impattato il risultato. Sul finire della prima frazione di gioco, gli opsiti hanno trovato il guizzo per ribaltare la gara con Oubakent che al 47' ha bucato Malagoli. Nella ripresa, il Mezzolara ha cercato e trovato al 38' la rete del pareggio, che ha fissato l'incontro sul 2-2 finale.