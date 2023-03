Termina con un pareggio tra Mezzolara e Correggese

CORREGGESE–MEZZOLARA 1-1

CORREGGESE: Bertozzi, Bassoli M (42’ st Diaby), Davighi, Gigli, Galli (25’st Galletti), Pupeschi, Carrasco, Manuzzi, Rizzi, Simoncelli (40’ st Pozzabon), Iaquinta (34’ st Yanken). All. Soda.

MEZZOLARA: Malagoli, Fiore, Garavini, Landi, Dall’Osso, Cavina, Jassey (27’st Giannini), Roselli (14’st Bovo), D’Este (14’ st Fiorentini), Dalmonte (27’st Lombardi), Bocchialini. All. Nesi.

ARBITRO: Marco Vicari di Lovere.

RETI: 1’ pt D’Este (M), 35’ pt Carrasco (C).

Dopo appena un minuto di gioco i bolognesi recuperano palla sulla corsia di sinistra con Jassey che entra in area e serve l’accorrente D’Este che trafigge Bertozzi sul primo palo. La Correggese inizia a prendere campo sfruttando le corsie laterali, cercando di sfruttare soprattutto con Carrasco che a sinistra nell’uno contro uno riesce spesso a mettere in difficoltà la retroguardia del Mezzolara. I padroni di casa iniziano a chiudere gli avversari nella propria metà campo, con il Mezzolara che cerca di affidarsi solamente alle palle lunghe su D’Este e alla velocità di Jassey. La pressione della Correggese è costante, su una conclusione dalla distanza di Galli è Malagoli a dire di no. Gol dei padroni di casa che arriva a dieci minuti dall’intervallo con Carrasco che di destro lascia partire un potente destro che si infila sotto la traversa. Nella ripresa il copione della partita non cambia, con la Correggese che controlla il ritmo dell’incontro senza però riuscire a trovare la via del gol. Prima è la Correggese pericolosa con la palla che arriva sui piedi di Yanken che dall’interno dell’area di rigore cerca la conclusione di potenza a discapito della precisione e la palla si infrange sulla traversa, poi è il Mezzolara che in contropiede ha l’opportunità di trovare il vantaggio, ma Bovo viene murato da Bertozzi. L’ultima occasione è ancora della Correggese con Pozzebon che a porta vuota perde il tempo per concludere verso la porta dall’interno dell’area piccola e viene poi fermato dalla difesa bolognese.