Termina con un pareggio la sfida tra Granamica e Castenaso

Squadra in casa Granamica

GRANAMICA-CASTENASO 1-1

ARBITRO: Marco Arienti di Cesena.

RETI: Xhuveli 38' (G), Raspadori 43' (C).

E' termoinata con un pareggio l'anticipo disputato sul terreno di gioco del Granamica, tra i padroni di casa ed il Castenaso. Primo tempo abbastanza combattuto che si accende sul finale, quando al vantaggio locale di Xhuveli (38') risponde Raspadori, in rete al minuto 43. Ripresa che si mantiene sugli stessi binari con una certa intensità da ambo le parti, ma nessuna delle due compagini trova lo spunto decisivo per prevalere sull'altra e il match si conclude in perfetto equilibrio.