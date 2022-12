Termina con un pareggio la sfida tra Savignanese e Valsanterno

SAVIGNANESE-VALSANTERNO 0-0

SAVIGNANESE: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Sbrighi (81’ Franchini), Lambertini, Onofri, Mazza (65’ Bianchi), A.Cassani (91’ Brocculi), Pacchioni, Tola, Sberlati (72’ Possenti). All. Montanari.

VALSANTERNO: Sammarchi, Sini, Valentini, Pasotti, Franceschelli, Zaganelli, Righetti (65’ Cassani), Suzzi, Simone, Suma (68’ Tumolo), Bali (84’ T.Ragazzini). All. Biagi.

ARBITRO: Sponza di Modena.

Seconda trasferta consecutiva con punti per la Valsanterno, che esce con un pareggio dal difficile campo della Savignanese. Lo 0-0 maturato sul manto sintetico del Capanni è frutto di una partita tatticamente ben studiata da ambo le contendenti, capaci di limitare al minimo le avversarie con entrambi i pacchetti arretrati sugli scudi. Pochissime le occasioni da rete nel corso di tutto il match e portieri quasi disimpegnati nell’uggiosa domenica invernale. La prima offensiva è di marca locale, con il cross basso di Pacchioni al 4’ non intercettato da nessuno a centro area. Il canovaccio del match vive di pochi sussulti, con la Savignanese che cerca di creare gioco ma non trova mai spazi per rendersi pericolosa dalle parti di Sammarchi. È la Valsanterno a creare le principali occasioni della frazione, prima con la conclusione di Simone sull’esterno della rete (31’) poi, al 41’, con la deviazione di Zaganelli di poco a lato su un pallone spiovente in area. Le uniche occasioni di un impalpabile attacco locale passano per i piedi del solito Pacchioni, che al 45’ prova la conclusione in torsione che tuttavia finisce centrale tra le braccia di Sammarchi. Nella ripresa primo lampo di marca Savignanese, con Tola che riceve in area ma trova la pronta opposizione in uscita di Sammarchi (49’). È di fatto l’unica vera occasione di tutto il secondo tempo, in un match nel quale il centrocampo della Valsanterno, con l’inedita coppia Pasotti – Suzzi, limita ogni velleità dei padroni di casa e cerca di azionare le azioni valligiane che, tuttavia, si infrangono nella buona difesa dei ragazzi di mister Montanari. La girandola di cambi fornisce l’unica vera emozione del secondo tempo, inframezzata solo dalla conclusione sbilenca di Pacchioni – invero da posizione impossibile - al minuto 85 su lancio lungo del neo entrato Franchini. Troppo poco per far pendere la bilancia da una delle due parti: per i valligiani si chiude un girone d’andata con tante difficoltà, ma le ultime uscite hanno dimostrato un deciso cambio di rotta e la piena volontà di rialzarsi già a partire da domenica: a Borgo Tossignano, per la prima giornata di ritorno, arriverà il Tropical Coriano.