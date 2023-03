Termina con un pari tra Savignanese e Bentivoglio

SAVIGNANESE-BENTIVOGLIO 1-1

ARBITRO: Pierfrancesco Rossi di Forlì.

RETI: 38' Lipparini (B), 80' Malo (S).

Altra buona prova del Bentivoglio, che nella seconda trasferta di fila in Romagna pareggia 1-1 sul terreno della quotata Savignanese nel turno infrasettimanale odierno. Partono forte i romagnoli, ma la difesa rossoblù regge bene e il reparto avanzato prova a pungere appena può. Sembra un primo tempo da 0-0, ma al minuto 38 Lipparini insacca di testa la rete del vantaggio per i bolognesi. Seconda frazione concreta del Bentivoglio, vicino al raddoppio in contropiede e sempre gagliardo su ogni pallone nonostante gli attacchi insistenti della compagine di casa. A 10′ dal termine però Malo inventa una prodezza imprendibile anche per Farinella (spesso decisivo anche oggi nel mantenere il punteggio) su punizione e impatta.