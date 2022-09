Lo si sapeva ormai da qualche giorno, ma adesso è ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna. A darne l'ufficialità è lo stesso club rossoblù attraverso una nota sul proprio sito. Motta, l'ultimo anno allo Spezia, firma fino al 2024. Domani alle 15 la conferenza stampa di presentazione. Il nuovo tecnico ha già diretto la sua prima seduta di allenamento nella mattinata di oggi, con un carico di lavoro più pesante per i giocatori che non hanno giocato nella gara di ieri vinta contro la Fiorentina e uno più leggero per i titolari di ieri.

Bologna, il comunicato su Thiago Motta

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Thiago Motta, nato a São Bernardo do Campo (BRA) il 28/8/1982, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente domani alle 15 nella sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli".

Lo staff di Thiago Motta:

Allenatore in seconda: Alexandre HUGEUX (Meudon, 5/3/1984)

Collaboratore tecnico: Alessandro COLASANTE (Roma, 2/8/1973)

Collaboratore tecnico: Simon COLINET (St. Agnan, 7/12/1980)

Collaboratore tecnico: Alfred DOSSOU-YOVO (Cotonou, 21/4/1984)

Collaboratore tecnico: Flavio GARCIA (Sao Paulo, 10/10/1978)

Collaboratore tecnico: Iago LOZANO (Santa Fe, 14/11/1995)

Preparatore atletico: Paolo AIELLO (Cosenza, 20/2/1974)

Preparatore atletico: Nicolò PRANDELLI (Torino, 18/4/1984)

