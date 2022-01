Cori e fumogeni: il tifo del Bologna è anche fuori dal Dall'Ara | VIDEO

Accoglienza calorosa per il Bologna da parte di un gruppo di tifosi che non è riuscito ad entrare allo stadio dopo le restrizioni sulla capienza

Tutto si può dire, tranne che al Bologna manchi il calore dei propri tifosi. Anche quando al Dall'Ara possono entrare solo cinquemila persone: un gruppo di appassionati che non è riuscito a prendere i biglietti per il match contro il Napoli ha infatti accolto con cori e fumogeni il pullman della squadra rossoblù, arrivato allo stadio poco dopo le 17. Sono stati una cinquantina i tifosi che si sono presentati fuori allo stadio per dare il proprio supporto alla squadra, nonostante non siano riusciti ad acquistare un biglietto viste le restrizioni sul numero degli spettatori ammessi.