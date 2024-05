Torino-Bologna 0-0: Altro mattoncino verso la conquista della Champions | Cronaca e pagelle

In una partita parecchio complessa, il Bologna si batte contro un buon Torino e alla fine porta a casa un pareggio prezioso. Tra i protagonisti della gara, il portiere Skorupski e la coppia difensiva composta da Lucumi e Calafiori.

Cronaca del match

Sotto la pioggia dello stadio Olimpico Grande Torino, la prima occasione della gara arriva solo al 16’ con un velenoso diagonale di Zirkzee dopo una bella transizione guidata da Aebischer. Palla fuori e stadio che torna a respirare. Passato lo spavento, il Toro reagisce a testa bassa: cross da sinistra di Ilic e zuccata acrobatica di Sanabria che si stampa sulla traversa, carambolando pericolosamente in mezzo all’area dove si avventa Zapata che batte a colpo sicuro trovando però la manona di Skorupski, straordinario nel salvare capre e cavoli con un riflesso felino. Applausi e punteggio invariato. Al 38’, è di nuovo il Bologna a rendersi pericoloso con una fucilata dal limite di un pimpante Aebischer che si spegne non lontano dallo specchio difeso da Milinkovic. Ancora una volta nulla di fatto e, dopo una decina di minuti di batti e ribatti, la prima frazione va in archivio con il punteggio di 0-0.

La ripresa comincia coi rossoblù che palleggiano in maniera ordinata, mentre i granata chiudono ogni spiraglio. Al 60’, è il solito Aebischer a provarci con un altro gran tiro da fuori, stavolta deviato alto dal portiere di casa. Sul versante opposto è Ilic a rispondere per i piemontesi, ma il suo piattone mancino è respinto ancora splendidamente dal tuffo di “Skoru”. Il polacco salva nuovamente il risultato, convincendo Motta ad effettuare una discreta girandola di cambi. Nel finale, saltano un po’ gli schemi e le due squadre si sfilacciano pericolosamente. Gli emiliani sembrano provarci di più, ma tutti gli assalti vengono respinti dalla trincea sabauda. Al triplice fischio, la gara va in archivio con il riusltato di 0-0 e le due compagini possono così dividersi equamente la posta in palio.

Pagelle

Skorupski 7.5: Superbo il suo intervento da beach soccer con cui salva il pari nel primo tempo. Straordinario su Ilic nella ripresa. Più del 50% di questo punto è merito suo.

Posch 6+: Tiene a bada il suo diretto avversario senza particolari sbavature.

Lucumi 7: Vince la sfida dei “Cartelli Colombiani” con Zapata. Inoltre, imposta con precisione e sparge sicurezza a tutto il reparto.

Calafiori 7: Prende una marea di botte in faccia, ma come un Bronzo di Riace non accusa minimamente il colpo e gioca una partita pressoché impeccabile.

Kristiansen 6+: Dalle sue parti si aggira il trottante Bellanova, sicuramente un cliente scomodo che lui tiene a bada con grande maturità.

Aebischer 6,5: Autentico “ciappinaro” del centrocampo, contrasta, corre e prova addirittura a segnare con un paio di legnate da fuori. Dopo la gara contro l’Udinese, lo svizzero elargisce un’altra buonissima prestazione. (El Azzouzi sv)

Freuler 6,5: Il geometra Remo è meticoloso nelle chiusure difensive quando tutti gli altri sbandano. È l’amico sobrio che ti riporta a casa in macchina dopo la serata in discoteca.

Ndoye 5.5: Il calcio non è l’atletica e a volte non basta correre i 100 metri in 10 secondi per essere protagonisti. La gara non è decisamente sui binari a lui più congeniali, ma non può isolarsi così dal gioco. (Orsolini 5.5: Da uno come lui ci si aspettava una sferzata. Qualche guizzo in più)

Fabbian 5: Si batte, ma viene interamente assorbito dalle maglie difensive piemontesi (Moro 5.5: Torna in campo dopo un paio di ere geologiche e sembra più spaesato di un astemio all’Oktoberfest. Le sue qualità tecniche le conosciamo, ma senza poter giocare con continuità diventa difficile per chiunque)

Saelemaekers 5.5: Più ombre che luci per il folletto belga, che stasera non riesce ad incidere come vorrebbe (e dovrebbe). (Odgaard 6-: Una partita non indimenticabile, ma quantomeno ci mette la sua fisicità)

Zirkzee 6: Un po’ pivot e un po’ play nella prima frazione. Meno preciso nella seconda frazione (Castro sv)

Tabellino

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Rodriguez, Ilic, Ricci, Bellanova (86' Lazaro); Vlasic (28' Linetty); Sanabria (78' Pellegri), Zapata. A disp. Gemello, Popa, Ciammaglichella, Lovato, Kabic, Savva, Dellavalle, Silva, Okereke. All. Ivan Juric

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Aebischer (82' El Azzouzi), Freuler; Ndoye (69' Orsolini), Fabbian (59' Moro), Saelemaekers (69' Odgaard), Zirkzee (82' Castro). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Urbanski, Karlsson. All. Thiago Motta

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: De Meo-Rocca

IV Uomo: Giua

Var: Paterno-Abisso

Reti: -

Ammoniti: 8' Vojvoda, 13' Fabbian, 50' Rodriguez, 52' Aebischer