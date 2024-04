Bologna FC: A Torino venerdì 3 maggio alle ore 20.45

La Lega Serie A ha diramato nel pomeriggio di oggi il calendario relativo agli anticipi e ai posticipi della 35a giornata di campionato. Per i felsinei, purtroppo, ancora una partita fuori casa in un giorno feriale, dal momento che la contesa tra la formazione di Thiago Motta e quella guidata da Ivan Juric si disputerà venerdì 3 maggio alle ore 20.45. Il match, ovviamente, si giocherà all’interno dello stadio Olimpico Grande Torino, impianto da 28.177 posti sito nel capoluogo piemontese in Via Filadelfia 96/b.

Info trasferta

Per tutti coloro che intendessero seguire la squadra anche in questa complicata partita in terra sabauda, la società del presidente Cairo ha comunicato che sono già a disposizione 1.490 tagliandi per il settore ospiti, acquistabili online al prezzo di 25 € seguendo le indicazioni qui riportate. Si ricorda, infine, che sarà obbligatoria la Fidelity Card.