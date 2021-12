Torino-Bologna, le probabili formazioni: c’è Arnautovic, assente Dominguez

La più bella notizia della settimana per il Bologna è certamente quella comunicata da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa: Arnautovic ci sarà. Dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire nel turno infrasettimanale contro la Roma e l’assenza forzata contro la Fiorentina, il numero 9 tornerà a guidare l’attacco rossoblù nella trasferta di domani contro il Torino.

Torino-Bologna, le scelte dei due allenatori

Al di là della sconfitta di domenica scorsa contro la Fiorentina, il Bologna sta vivendo un periodo decisamente positivo specialmente in trasferta: nelle ultime due gare lontane dal Dall’Ara, infatti, Soriano e compagni hanno battuto Sampdoria e Spezia. Per cercare ancora una volta i tre punti in gare fuori casa, domani Mihajlovic potrà contare come detto su Arnautovic, ma dovrà fare a meno dello squalificato Nico Dominguez. Con le poche scelte disponibili a centrocampo (Kinglsey e Schouten infortunati e Viola che finora ha giocato appena otto minuti) le scelte per la formazione di domani potrebbero essere diverse: una di queste può essere rappresentata dall’avanzamento di Medel al fianco di Svanberg con relativo inserimento di Bonifazi nella linea dei tre difensori. Un’altra possibilità è rappresentata dall’arretramento di Soriano in mediana con uno tra Orsolini, Sansone e Vignato alle spalle di Arnautovic. Quest’ultimo sembra lo scenario più plausibile viste le certezze che la difesa sta dando nelle ultime uscite. Per il resto poche sorprese: Hickey e De Silvestri giocheranno sulle corsie laterali con Barrow nella posizione di mezza punta.

Qualche novità anche nel Torino: Juric darà un turno di riposo a Buongiorno e Djidji, con Izzo e Rodriguez pronti a rimpiazzarli. Difficile l’impiego di Ansaldi, ancora non al meglio, mentre sulla destra torna Singo dopo aver scontato il turno di squalifica. Assente Belotti infortunato, ballottaggio in attacco tra Zaza e Sanabria.

Torino-Bologna, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

A disposizione: Berisha, Zima, Aina, Buongiorno, Mandragora, Baselli, Linetty, Ansaldi, Kone, Rincon, Praet, Zaza.

Allenatore: Ivan Juric.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Dijks, Binks, Bonifazi, Vignato, Viola, Cangiano, Skov Olsen, Sansone, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Dionisi della sez. de L’Aquila.

Assistenti: Lo Cicero, Di Giacinto.

IV Uomo: Massimi.

Var: Fabbri.

Avar: Margani.

Foto Bologna FC