Troppo poco Bologna: rossoblù sconfitti contro il Torino

Si arresta il cammino del Bologna che perde sul campo del Torino per 1 a 0. La rete dei padroni di casa è arrivata al 22’ grazie ad una serpentina in area di Karamoh. Nonostante il tanto tempo a disposizione, la squadra di Motta per più di settanta minuti non ha mai veramente dato dimostrazione di voler contendere i tre punti. Eppure, le motivazioni non mancavano: il Torino è una diretta concorrente per il settimo posto e, vincendo, il Bologna avrebbe anche superato la Juventus, ora appaiata insieme ai rossoblù a 35 punti in classifica.

Torino-Bologna, la gara

Già dai primi minuti della partita il Torino dà la sensazione di essere più in palla con una bella giocata a tre del tridente Miranchuk, Sanabria e Karamoh poi conclusa con una schiacciata di testa di Singo bloccata da Skorupski. Il gol del Toro arriva però poco dopo: combinazione sulla sinistra di Rodriguez con Ilic, cross in mezzo dell’ex Hellas Verona per Sanabria che con la sponda trova Karamoh. L’ex Inter si libera di tre uomini e con la punta del piede destro buca Skorupski sul primo palo.

Poco Bologna anche nel secondo tempo, anche se la prima occasione è proprio per i rossoblù: cross in mezzo di Posch per Barrow. Il gambiano si gira al volo con il destro ma non riesce ad angolare e trova pronto Milinkovic-Savic. Ancora Bologna in avanti con una buona opportunità che stavolta capita sul mancino di Orsolini: il 7 si accentra per calciare ma a tu per tu con il portiere granata viene miracolosamente anticipato da Schuurs in spaccata. Al minuto 80 è il Torino a cercare il gol: Radonjic raccoglie sulla destra e crossa preciso per Vojvoda ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Negli ultimi minuti il Bologna prova l’assalto finale ma senza risultati. All’Olimpico finisce 1-0.

Torino-Bologna, il tabellino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (73’ Aina), Linetty, Ilic, Rodriguez (73’ Vojvoda); Miranchuk, Karamoh (73’ Radonjic); Sanabria (86’ Seck).

A disposizione: Gemello, Fiorenza, Gravillon, Adopo, Bayeye, Gineitis, N’Guessan.

Allenatore: Ivan Juric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa (78’ Kyriakopoulos), Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano (57’ Zirkzee); Barrow.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, Soumaoro, De Silvestri, Lykogiannis, Medel, Pyyhtia, Aebischer, Sansone, Arnautovic.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Assistenti: Valeriani, Rossi.

IV Uomo: Colombo.

VAR: La Penna.

AVAR: Volpi.

Reti: 22’ Karamoh (T).

Ammonizioni: 64’ Buongiorno (T), 70’ Barrow (B), 77’ Schouten (B), 80’ Vojvoda (T).

Espulsioni: -.