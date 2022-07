Tre colpi per la Sesto Imolese: arrivano Baldazzi, Sabbatini e Migliaccio

Altri nuovi arrivi in casa Sesto Imolese per la stagione 2022/2023: tra i pali, in arrivo dal Medicina, dove ha disputato gli ultimi 3 campionati di eccellenza, Matteo Baldazzi. In attacco Edoardo Sabbatini, giovane classe 2000 con esperienze in eccellenza con il Classe e con l'Argentana, mentre la difesa si rinforza con un gradito ritorno, Alessio Migliaccio, già a Sesto nella stagione 2020/21.