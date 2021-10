Tre punti fondamentali per lo Zola Predosa Calcio

Una vittoria importantissima ai fini del morale della squadra quella conseguita dallo Zola Predosa Calcio.

Il match è andato in scena domenica 10 ottobre.

La contendente di giornata era il Porretta 1924.

Il match si è sin da subito messo in salita per i padroni di casa per via del goal al 11° di Venturi (P). Lo Zola si sveglia e inizia ad attaccare con ferocia senza però trovare mai la via del goal fino 26° quando gli viene assegnato un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Gilli. Rete e pareggio.

La prima frazione termina così. Il secondo tempo le redini del gioco sono in mani ai padroni di casa che trovano il goal del sorpasso al 35° con Costantini e al 47° con Borri.

Risultato finale 3 a 1.