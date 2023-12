Udinese-Bologna 3-0: disfatta rossoblù in terra friulana | Cronaca e pagelle

Sul rettangolo verde di un Bluenergy Stadium tutto esaurito, l’Udinese gioca meglio e supera meritatamente un Bologna apparso stanco e parecchio confuso. Una sonora batosta, che sicuramente servirà da lezione in vista della prossima, delicatissima, gara interna contro il Genoa.

Cronaca del match

Dopo una ventina di minuti di equilibrio, l’Udinese batte un colpo, anzi un doppio colpo, attorno al 22’. Ebosele scappa sulla sua fascia di competenza e impegna Skorupski con un tiro rasoterra: il polacco respinge verso Kamara che, a sua volta, batte di prima intenzione costringendo nuovamente l’estremo rossoblù a deviare sul fondo. Pericolose avvisaglie, perché sugli sviluppi del corner seguente i bianconeri passano in vantaggio: rinvio corto della difesa, fucilata superba di Payero e altra risposta in tuffo del portiere felsineo che, tuttavia, nulla può sulla nuova ribattuta ravvicinata, stavolta di capitan Pereyra. Al 24’, i padroni di casa sono in vantaggio. Il Bologna tenta di reagire solo al 37’, ma il destro di Zirkzee dopo una bella sponda aerea di Posch finisce in curva. Sul versante opposto, invece, è ancora Payero a provarci con un tiro da lontano che costringe Skorupksi ad un intervento complicato. Pericolo sventato e squadre che vanno al riposo sul risultato di 1-0.

Ripresa che comincia come peggio non si potrebbe: destro strozzato di Lovric dal limite dell’area che finisce per servire il ben posizionato Lucca. Al 48’, i friulani sono avanti di due lunghezze. Il Bologna è in bambola e quattro giri di lancette più tardi è Payero a mandare in estasi tutta Udine con un destro volante di notevole fattura. Al 52’, la squadra di Cioffi conduce per 3-0. Motta s’infuria e opta per un quadruplo cambio contemporaneo. L’aver ribaltato mezza squadra, però, non modifica il canovaccio della partita, con i friulani in pieno controllo della gara e il Bologna troppo pasticcione per organizzare una rimonta. La clessidra scorre, saltano i nervi e Orsato è costretto a rimettere ordine con una pioggia di ammonizioni. Nel finale, i rossoblù provano d’orgoglio a segnare il famigerato “gol della bandiera”, ma non è proprio giornata e anche gli ultimi assedi si perdono tra i guantoni di Okoye. Al triplice fischio, l’Udinese festeggia un netto successo per 3-0.

Pagelle

Skorupski 5,5: Tre parate decisive a ridosso del gol del vantaggio friulano. Forse poteva fare meglio in occasione del 3-0, ma Beukema probabilmente gli impalla la visuale al momento del tiro di Payero.

Posch 5: Prova sotto la sufficienza per l’austriaco (Lucumi sv)

Beukema 5,5: Più in difficoltà rispetto al solito.

Calafiori 6-: Forse il migliore dei suoi nel peggior pomeriggio dell’era “mottiana”.

Kristiansen 5: Soffre tremendamente l’esplosività di Ebosele su quel binario (Fabbian sv)

Moro 5: Tocca pochissimi palloni, alcuni li tratta anche maluccio. (Aebischer sv).

Freuler 5: In giornate negative come questa, ci si aspetta di più da uno con la sua esperienza.

Urbanski 5: Il giallo iniziale potrebbe averlo penalizzato, ma l’impressione è che la fascia laterale non sia proprio il suo habitat naturale (Van Hooijdonk sv)

Ferguson 5: Rischia la decapitazione dopo qualche minuto in uno scontro fortuito con “Skoru”. Si vede poco, se non per prendere il giallo che gli costerà la squalifica per somma di ammonizioni.

Saelemaekers 5: Sottotono come tutti i suoi compagni (Orsolini sv)

Zirkzee 5,5: Fa subito un paio di tocchi da stropicciarsi gli occhi. Poi si perde fra le maglie bianconere. Nel finale sembra fare di tutto per guadagnarsi (inutilmente) un cartellino rosso.

Tabellino

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Kamara (87' Masina), Payero, Walace (79' Thauvin), Lovric, Ebosele (69' Zarraga); Pereyra ( 79' Samardzic); Lucca (87' Success). A disp. Padelli, Silvestri, Masina, Camara, Kabesele, Quina, Tikvic, Samardzic, Tauvin, Success. All. Gabriele Cioffi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (55' Lucumi), Beukema, Calafiori, Kristiansen (55' Fabbian); Moro (55' Aebischer), Freuler; Urbanski (74' Van Hooijdonk), Ferguson, Saelemaekers (55' Orsolini); Zirkzee. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, El Azzouzi. All Thiago Motta

Arbitro: Orsato di Schio

Assistenti: Baccini-Politi

IV Uomo: Campione

Var: Di Paolo-Maggione

Reti: 24' Pereyra, 48' Lucca, 52' Payero

Ammoniti: 5' Urbanski, 45+1 Pereyra, 45' + 3 Ferguson,63' Freuler, 72' Zirkzee, 75' Fabbian, 90'+ 2 Success