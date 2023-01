Cuore rossoblù: il Bologna vince in trasferta contro l’Udinese. Le pagelle e l’analisi della gara

Il Bologna torna a vincere e lo fa ribaltando il risultato alla Dacia Arena contro l’Udinese. I friulani erano andati in vantaggio con un bel gol di Beto, poi una rete annullata per parte. Nel secondo tempo è tutto un altro Bologna: i rossoblù trovano prima la rete del pari con Sansone e al minuto 80 il gol della vittoria con un colpo di testa di Posch.

Udinese-Bologna, la gara

Padroni di casa in campo con Beto e senza Deulofeu, che non va neanche tra le riserve. Motta sceglie invece Aebischer e Moro al posto di Soriano e Barrow che si accomodano in panchina.

Il primo squillo del match è de Bologna: azione insistita sulla destra, cross al centro di Ferguson deviato e palla a Lykogiannis che spara con il sinistro lontano dai pali di Silvestri. In ripartenza ci prova l’Udinese con Beto che vince il rimpallo con Lucumì e calcia. Soumaoro devia la traiettoria e la palla sfila sul fondo in corner. Al 9’ super occasione per il Bologna: Ferguson recupera palla su Lovric e serve Sansone che sfida in dribbling la difesa di casa, serve Orsolini ma l’esterno sbaglia il calibro della conclusione e spedisce alto. Sul ribaltamento di fronte l’Udinese trova la rete: contropiede di Pereyra che serve largo Success, il 7 alza la testa e serve Beto che insacca con un bel sinistro sul primo palo. È 1 a 0 alla Dacia Arena.

Al 15’ ancora Udinese pericolosa: azione manovrata sulla trequarti, palla imbucata per Becao che serve al centro Beto che segna la propria doppietta personale. Dopo un controllo al VAR però l’arbitro Volpi revoca la propria decisione per un fuorigioco millimetrico di Becao. Altro episodio chiave al 18’: Orsolini viene atterrato in area da Udogie ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Ancora Bologna al 22’ con Sansone che raccoglie in area e calcia, ma Becao è fortunato nella respinta. Al 29’ bianconeri pericolosi con una bella palla messa in mezzo da Pereyra e deviata in corner da Soumaoro. Poco dopo un’altra occasione per il Bologna, ancora una volta con una palla recuperata alta: Orsolini mette in mezzo per Sansone che calcia alto, nonostante le proteste e il relativo controllo al VAR per una possibile deviazione di Bijol con la mano. Volpi e i suoi non notano nulla di irregolare e la gara prosegue. Il Bologna insiste e al 45’ trova il gol del pari: Posch serve in area, Aebischer spizza con la testa e Sansone brucia Becao sul primo palo. Il VAR è però costretto ad intervenire nuovamente e annulla la rete per fuorigioco di Sansone.

Meglio il Bologna nei primi minuti del secondo tempo: i rossoblù arrivano due volte vicini alla porta di Silvestri con Lucumì e Aebischer, entrambi poco precisi. Al 55’ è però l’Udinese ad andare vicina al raddoppio con Udogie, che dopo un doppio scambio con i compagni arriva a calciare con il sinistro, ma la sua conclusione è larga sulla destra. Il Bologna però spinge e finalmente trova il pari al 59’: palla illuminata di Moro che imbuca per Sansone, il 10 stoppa e buca Silvestri con un sinistro preciso e potente. È 1 a 1. La squadra di Thiago Motta continua a spingere e arriva per due volte pericolosamente nei pressi della porta di Silvestri con Orsolini, ma in entrambi i casi l’azione viene interrotta per fuorigioco. Si risveglia l’Udinese e ci prova al 70’ con Pereyra ma Skorupski è bravo a respingere in allungo. Al minuto 80 arriva una bella conclusione di Moro con il sinistro deviata in corner. Sullo stesso calcio d’angolo arriva la rete del vantaggio di Posch che approfitta delle marcature larghe dei difensori bianconeri, raccoglie la spizzata di Schouten e schiaccia con la testa superando Silvestri. All’83’ occasione incredibile per Success che approfitta di una ribattuta della difesa rossoblù ma con il sinistro spara incredibilmente sul fondo a portiere battuto. Al primo di recupero è ancora Skorupski a salvare i suoi uscendo a valanga su Success. La partita non è ancora finita: al 90’+4 Barrow in contropiede colpisce il palo, poi mucchio selvaggio nell’area rossoblù su corner ma Skorupski è bravo nell’uscita alta con i pugni. Pochi istanti ancora e Volpi fischia la fine: il Bologna vince in rimonta per 1-2.

Udinese-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 7: è sempre reattivo tra i pali e deciso nelle uscite.

Posch 6,5: spesso fatica a tenere Udogie ma è lucido nel momento della rete che vale i tre punti.

Soumaoro 6,5: ci mette un po’ a prendere le misure a Beto, poi cresce con il passare dei minuti.

Lucumì 5: più in affanno del solito. Non la sua migliore uscita.

Lykogiannis 6: poca qualità nelle scelte ma come sempre scarica il contachilometri (74’ Cambiaso sv).

Schouten 6: una marcia in meno rispetto agli altri centrocampisti e non sempre riesce a compensare con la qualità. È furbo nella spizzata che vale l’assist per Posch.

Moro 6,5: nel primo tempo fatica a trovare i tempi giusti, il secondo tempo invece è in costante crescita. Magnifica la palla per Sansone sul primo gol rossoblù.

Orsolini 6,5: è un fattore, le azioni offensive passano spesso e volentieri dai suoi piedi (85’ Kasius sv).

Ferguson 7: manca la solita qualità ma interpreta la partita con enorme spirito di sacrificio. Uomo ovunque dei suoi.

Aebischer 5,5: corre tanto ma incide poco. Partita un po’ incolore la sua (74’ Soriano sv).

Sansone 7,5: grandissimo spirito di sacrificio e grande qualità quando può far male all’Udinese. Una prestazione esemplare da parte del numero 10 che trova anche la prima rete stagionale (85’ Barrow sv).

Motta 7: riesce davvero a fare le nozze con i fichi secchi. Il suo Bologna incassa, rilancia e vince la partita con merito nonostante le tante assenze.

Udinese-Bologna, il tabellino

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez (74’ Ebosse); Pereyra, Lovric (62’ Samardzic), Walace (84’ Nestorovski), Makengo (62’ Arslan), Udogie; Beto, Success.

A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Ebosele, Pafundi.

Allenatore: Andrea Sottil.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis (74’ Cambiaso); Schouten, Moro; Orsolini (85’ Kasius), Ferguson, Aebischer (74’ Soriano); Sansone (85’ Barrow).

A disposizione: Bardi, Raffaelli, Amey, Sosa, Pyyhtia.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Assistenti: Meli, Peretti,

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Abbattista.

AVAR: Fourneau.

Reti: 10’ Beto (U), 59’ Sansone (B), 80’ Posch (B).

Ammonizioni: 41’ Lucumì (B), 57’ Walace (U), 75’ Soriano (B), 90’+1 Ferguson (B).

Espulsioni: -.

Foto Twitter Bologna FC 1909