Udinese-Bologna, le probabili formazioni: tornano Barrow e Kasius

Vigilia di gara per il Bologna che domenica 15 gennaio alle ore 15 scenderà in campo alla Dacia Arena per sfidare l’Udinese. I friulani recuperano Deulofeu, mentre i rossoblù ritrovano Kasius e Barrow ma perdono per squalifica sia Medel che Dominguez. Ancora assenti Arnautovic e Zirkzee oltre a De Silvestri e Bonifazi.

Udinese-Bologna, le scelte dei due allenatori

Uomini contati a centrocampo per Motta che non potrà contare su Medel e Dominguez. Torna titolare Schouten e con lui uno tra Ferguson e Moro. Se giocasse il croato, Ferguson potrebbe tornare sulla trequarti con Orsolini sulla destra e Barrow sulla sinistra, con Soriano che partirebbe dalla panchina. Se invece lo scozzese giocasse in mediana, spazio a Soriano nel ruolo di trequartista alle spalle di Sansone, unico attaccante disponibile al momento.

L’Udinese ritrova Deulofeu che guiderà l’attacco insieme a Success, in vantaggio su Beto.

Udinese-Bologna, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosse, Abankwah, Ehizibue, Buta, Arslan, Ebosele, Samardzic, Semedo, Pafundi, Nestorovski, Beto.

Allenatore: Andrea Sottil.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Ferguson; Orsolini, Soriano, Barrow; Sansone.

A disposizione: Bardi, Raffaelli, Amey, Cambiaso, Kasius, Sosa, Aebischer, Moro, Pyyhtia.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Assistenti: Meli, Peretti,

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Abbattista.

AVAR: Fourneau.

Foto bolognafc.it