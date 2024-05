Addio Thiago: la società comunica ufficialmente la separazione dal tecnico

Mercoledì 22 maggio, ore 23.15. A Dublino, la capitale della verde Irlanda, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha appena vinto l’Europa League travolgendo l’imbattibile Leverkusen per 3-0. Un trionfo pazzesco giunto al termine di un percorso oculato e duraturo, un viaggio lungo quasi dieci anni con in sella sempre lo stesso tecnico di Grugliasco. Un ciclo molto “inglese”, alla Sir Alex Ferguson se vogliamo. Alla Arsene Wenger, per capirci. L'occasione per vivere un periodo così anche nella festante Bologna era ghiotta ma, purtroppo, per il momento non accadrà. Almeno non succederà con questa guida tecnica. Motta, infatti, dopo aver fatto un clamoroso miracolo sportivo pare aver scelto (legittimamente, bisogna dirlo) di approdare verso altri lidi. A scanso di equivoci, lo scriviamo immediatamente: Thiago è un professionista impeccabile e qui ha fatto un lavoro indescrivibile portando i rossoblu addirittura in Champions. Basterebbe questo. Punto. In città, dal sindaco in giù, tutti dovranno essergli per sempre riconoscenti e così sarà. Detto ciò, però, la vita va avanti. Insomma, un po’ come quando ti lascia la fidanzatina di cui ti eri invaghito durante le vacanze estive e sei costretto a voltare pagina. D'altronde, il Bologna ha vissuto 113 anni e mezzo senza Motta e ne vivrà almeno altrettanti con altri allenatori seduti in panchina...

Verso Torino

“Ma come? Ha riscritto la storia del nostro club, diventando un idolo assoluto sotto le Due Torri e, nonostante tutto, va alla Juve?”. Questo, a grandi linee, è il pensiero del tifoso bolognese, spiazzato prima dal lungo silenzio sul rinnovo e poi dalla decisione di salire su quel treno che pare destinato alla stazione piemontese di Porta Nuova. La risposta è tanto banale, quanto difficile da digerire per chi ama questi colori.

Semplice: come detto, Thiago è un professionista esemplare, perfezionista e sempre lucido. Un tecnico giovane, ambizioso, preparato e innovativo. Un mix difficile da trovare in giro e alla Continassa se ne sono accorti da tempo. In bianconero avrebbe la chance di raccogliere una sfida intrigante per consacrarsi nell’Olimpo degli allenatori a soli 40 anni e, in un mondo che corre così veloce, a volte i treni non ripassano due volte. In pratica, la Juve lo sceglie per le sue qualità e lui sceglie la Juve per alzare ulteriormente il livello. Certo, quest’anno il Bologna è sempre stato al passo delle grandi, ma cosa riserverà il futuro? Diventerà la nuova Atalanta (si spera) o rischierà di doversi riadattare ad una dimensione leggermente inferiore. Altro particolare: Motta sa benissimo che riconfermarsi dopo un clamoroso exploit è una missione difficilissima (vedi Napoli) e quindi andandosene ora lascerebbe l’Emilia da vincente, un dettaglio non di poco conto nel centrifugante sistema del calcio moderno.

Un anno e mezzo da sogno

Riavvolgiamo il nastro. Settembre 2023. Seconda scelta di Sartori (la prima era De Zerbi, che però ringrazia e va al Brighton), Thiago arriva a Bologna in un momento molto complesso: la squadra naviga in cattive acque di classifica e la situazione clinica dell’ex tecnico Sinisa pesa enormemente sull’umore di tutti. Dopo un principio complesso, però, la spogliatoio inizia ad assorbire le sue innovative idee calcistiche. La squadra gira e chiude addirittura il campionato a ridosso della zona Euro con 54 punti, un record fino a quel momento per la squadra felsinea.

La stagione successiva si apre con un po’ di polemica durante la tournée estiva in Olanda (“Al momento non siamo competitivi”) e allora Sartori e Di Vaio gli ribaltano la squadra come un calzino, optando per cessioni eccellenti (Arnautovic, Schouten e Dominguez) per poi andare a prendere tutta una serie di giocatori poco conosciuti ma funzionali al progetto. La nuova miscela è una bomba atomica: il gruppo si amalgama in fretta, la squadra gioca un calcio divino e, soprattutto, fa punti ovunque e contro chiunque. A livello nazionale, il Bologna passa da outsider del campionato a big della Serie A, rispolverando la primordiale gloria di una delle più importanti società del calcio italiano. Gara dopo gara, la formazione di Motta si divora avversari e pronostici, arrampicandosi sempre più in alto fino a raggiungere il traguardo della Champions League, un epilogo assurdo e dolcissimo, raggiunto matematicamente con ben tre turni d’anticipo. Il resto è festa in Piazza Maggiore, al Dall’Ara e poi di nuovo per le vie del centro. Il resto è una città che torna dove dovrebbe stare per diritto acquisito.

E allora, proprio per questo meraviglioso sogno diventato realtà, grazie di cuore mister e buona fortuna per il futuro della tua carriera!