Ufficiale: Vincenzo Italiano è il nuovo tecnico del Bologna

Tutto nero su bianco: Vincenzo Italiano è risalito lungo la Via degli Dei e, dopo aver attraversato l’Appennino, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con la squadra rossoblù. Sarà dunque lui a dirigere la plancia di comando felsinea per i prossimi due anni.

Carriera: buon giocatore, promettente allenatore

Ordinato centrocampista centrale dai piedi educati, l’Italiano calciatore ha praticamente sviluppato l’intera carriera nel Triveneto, militando tra le fila di Hellas Verona, Chievo e Padova, chiudendo infine la sua esperienza agonistica in Lombardia con la maglia del Lumezzane nel 2014. Una volta appese le scarpette al chiodo, ha cominciato l’avventura in panchina partendo da Trapani, per poi sbarcare a La Spezia nel biennio 2019-2021 ed infine approdare in Toscana alla corte dell’ambizioso presidente gigliato Rocco Commisso nell’estate di tre anni fa.

In viola tre finali

Alla guida della formazione medicea, Italiano tocca quello che per ora rappresenta l’apice del suo percorso da allenatore, raggiungendo addirittura tre finali nel giro di due stagioni. Nel 2022-2023, infatti, conduce la Fiorentina prima in finale di Coppa Italia (persa 2-1 per mano dell’Inter di Lautaro) e poi in quella di Conference League, persa anche questa per 2-1 in quel di Praga contro il West Ham (con gol decisivo realizzato da Bowen a tempo scaduto). Nella stagione appena conclusa, è poi riuscito a replicare la cavalcata europea, riportando i suoi all’ultimo atto della Conference League, questa volta in programma ad Atene. Capitale diversa, avversario differente ma stesso epilogo: partita decisa al minuto 116 dalla deviazione di El Kaabi e Fiorentina costretta ancora una volta ad accontentarsi della medaglia d’argento. Al di là della tripla beffa subita proprio sul più bello, però, stiamo parlando di un tecnico preparato, entusiasta e sicuramente capace di gestire una rosa impegnata su più fronti.