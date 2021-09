Un pareggio agguantato all'ultimo minuto per lo Zola Predosa

Ieri, domenica 26 settembre, è andato in scena il match tra Zola Predosa e Portuense

Un pareggio raggiunto solo al 91'.

Questa potrebbe essere la sintesi estrema della partita andata in scena ieri valevole per la terza giornata del campionato di Promozione Girone D.

Lo Zola Predosa ha affrontato la Portuense.

Nel primo tempo non c'è stata partita, gli ospiti hanno tenuto le redini del match arrivando al 45' sul risultato di 0 a 2 grazie alle reti di Karapaci 22' e l'autogoal di Longhi 32'.

Nella ripresa cambia completamente la partita, i padroni di casa entrano in campo con il piglio di chi vuole a tutti i costi recuperare il risultato e grazie alla doppietta di Costantini, prima su rigore 52' e poi al 81' , riescono nel loro intento.

Al 85' però gli ospiti tornano in vantaggio con Seye Mane. Quando oramai il risultato sembra indirizzato sul 2 a 3 ecco il rigore per lo Zola Predosa. Si presenta sul dischetto Gilli che non sbaglia.

Risultato finale 3 a 3.