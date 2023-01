Un punto a testa per Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi

CITTADELLA VIS MODENA-SASSO MARCONI 1-1

CITTADELLA VIS MODENA: Chiossi; Sejdiraj, Aldrovandi, Serra, Boilini (36’st De Lucca); Vernia, Covili (22’st Pampaloni), Esposito E (15’st Gollini), Falanelli (22’st Conte), Ridolfi (43’st Pappaianni), Esposito L. All. Cattani.

SASSO MARCONI: Celeste, Galassi, Montanaro, Salcuni, Cinquegrara (24’st Fini), Turci, Michelucci (22’st Mantovani), Colarietti, Manieri (29’st Figliomeni), Rinieri, Ismajli. All. Malaguti.

ARBITRO: Frigo di Parma.

RETI: 31’pt Covili (M), 46’st Montanaro (S).

l risultato finale della sfida dell”Allegretti” tra Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi è 1-1, la formazione ospite segna la rete del definitivo pareggio nei minuti di recupero della seconda frazione. Prima occasione di marca Cittadella con Falanelli, l’attaccante ci prova dalla distanza, ma trova Celeste attento. Successivamente Luca Esposito prova a crossarla in mezzo ma Celeste è in vantaggio su Ridolfi, esce e fa sua la sfera. Brivido lungo la schiena del Cittadella, Andrea Chiossi compie un vero e proprio miracolo quando un cross al centro per Manieri che corregge in rete, con l’estremo difensore locale che vola e devia lateralmente; Sasso Marconi vicinissimo al vantaggio, la gioia del gol viene trattenuta solo dalla traversa sui cui va a sbattere la sfera. Ospiti ancora pericolosi con incursione sulla sinistra e cross al centro, con un tentativo di Galassi, vanificato dalla marcatura di Boilini. Poi nel capovolgimento l’ostello Boilini prova dalla distanza, ma la conclusione termina a lato e sul fondo. Scoccata da poco la mezz’ora del primo tempo il Cittadella passa in vantaggio con Covili che sfrutta una leggerezza della difesa ospite e insacca al volo di sinistro a pochi passi dal dischetto del rigore. Cambia quindi il parziale a San Damaso: Cittadella-Sasso Marconi, 1-0. Padroni di casa ancora in avanti: conclusione dalla distanza di Falanelli con la palla che sfiora la traversa. Iniziativa del Sasso con Galassi, che impegna Chiossi in una parata a terra. Dopo un minuto di recupero, termina il primo tempo con i locali in avanti per 1-0. Ripresa che inizia con i padroni di casa in avanti. Infatti, si rendono pericolosi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Celeste, però, salva agevolmente. Contropiede della Cittadella con Conte che crossa per Ridolfi, ma la conclusione di testa, palla dritta tra le braccia del portiere avversario. Pregevole cross in area per Conte, che però sparacchia alto. Sasso vicino al pari con Galassi che dalla distanza sfiora il palo alla destra di Chiossi. Quando la gara sembra finita, in pieno recupero, quando si tratta solo di controllare, ecco la beffa per il Cittadella, il Sasso Marconi trova l’insperato gol dell’1-1 con Montanaro che sfrutta una mischia dagli sviluppi di un calcio d’angolo. E nei minuti finali il Sasso sfiora il gol della vittoria. Finisce quindi 1-1 a San Damaso la partita tra Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi.