Un punto conquistato all'ultimo minuto per il Sasso Marconi

Squadra in casa Sasso Marconi

La famossima zona Cesarini salva il Sasso Marconi dalla sconfitta.

Nel match di ieri pomeriggio il club bolognese è sceso in campo contro il Borgo San Donnino.

Il primo tempo è tutto di marca San Donnino. Gli ospiti creano tanto ma non riescono a raccogliere nulla di più se non qualche azione pericolosa.

Nel secondo tempo succede tutto. Al 65° arriva l'autogoal dei padroni di casa con Pederzani. Gli ospiti hanno un paio di occasioni per chiudere il match ma non le concretizzano. Quando tutto faceva presagire a una sconfitta per il Sasso Marconi ecco che Grazhdani sigla il goal del pareggio.