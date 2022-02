Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Imolese

AGGIORNAMENTO

RISULTATO IMOLESE - OLBIA

1 A 1 con reti di:

M. Liviero (Rig.) (28' st) (I)

K. Udoh (43' st) (O)

L'Imolese Calcio oggi pomeriggio scenderà in campo per la 28° giornata del Campionato di Serie C girone B.

Il calendario l'ha messa di fronte all'Olbia Calcio, club che si trova più in alto in classifica.

Appuntamento alle ore 13:30 presso lo Stadio Galli.