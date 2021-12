Un weekend positivo per i club bolognesi della Serie C girone D

Un weekend positivo per le squadre bolognesi che giocavano in casa in questa giornata del campionato di Serie C girone D.

Il Mezzolara si è conteso i 3 punti in palio contro il Lentigione.

Il match è stato molto equilbrato, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 17° grazie al rigore realizzato da Triggiani. Poi gli ospiti hanno iniziato ad attaccare alla ricerca del pareggio che è arrivato al 20° del secondo tempo con Sala.

Risultato finale 1 - 1.

Il Progresso Calcio, invece, ha ospitato tra le mura amiche il Prato.

La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa che trovano il primo goal al 24° con Bagatti. Il Progresso continua ad attaccare e trova anche il 2 a 0 con Mele al 29°. Prima dell'intervallo arriva anche il 3 a 0 siglato da D'Amauri.

Nella seconda frazione gli ospiti provano a rialzare la testa e siglano il 3 a 1 con Aleksic. Ma la partita finisce così, risultato finale 3 a 1.