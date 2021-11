Girone C

Una domenica da dimenticare per il Persiceto 85.

Ieri pomeriggio il club bolognese ha ospitato tra le sue mura il Polinago nel match della 10° giornata del Campionato di Promozione girone C.

Il primo tempo parte subito in discesa per gli ospiti trovano la rete al 17° con Bernardo. Qui inizia la rinascita dei padroni di casa che si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio.

Nel secondo tempo, però, arriva subito il 2 a 0 per il Polinago che raddoppia grazie al rigore segnato da Bernardo. Il Persiceto prova in tutti i modi ad accorciare le distanze ma non riesce a concretizzare le azioni create.

Risultato finale 0 a 2.