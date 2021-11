Una domenica sfortunata per il Porretta 24

Una sconfitta nei minuti finali del match per il Porretta 24.

Il club bolognese ha ospitato tra le mura amiche l'Osteria Grande nel match valevole la 10° giornata del campionato di Promozione Girone D.

Il match si mette subito in salita per i padroni di case che si ritrovano a inseguire già al 8°minuti dopo la rete di Budriesi. Ma la reazione non si fa attendere, infatti al 15° il Porretta 24 trova la rete del pareggio con Adeyeni. Qui inizia una fase di stallo che dura praticamente tutta la partita. Quando tutto faceva presagire che il match si sarebbe concluso in parità ecco che gli ospiti trovano il 2 a 1 con la doppietta personale di Budriesi.