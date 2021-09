Una sconfitta amara per il Persiceto 85

Al Centro sportivo di Via Castelfranco il club bolognese non riesce a regalare i tre punti ai propri tifosi

Una partita equilibrata quella vista tra il Persiceto 85 e il Ganaceto.

Partita valevole per la seconda giornata del Campionato di Promozione Girone C.

Il match che parte subito forte, gli ospiti pronti e via sono già in vantaggio grazie ad un rigore. Il club di casa non si fa abbattere ma nel primo tempo crea tanto ma non concretizza. Nella seconda frazione riparte forte il Persiceto e al 55' trova il pareggio con Budriesi. Al 80' avrebbe anche la possibilità di portarsi in vantaggio ma Budriesi sbaglia il calcio di rigore. Nei minuti conclusivi il Ganaceto con un contropiede trafigge la porta dei padroni di casa.

Risultato finale 1 a 2 per il Ganaceto.

I rimpianti sono tanti vista la buona prestazione messa in campo dai calciatori del Persiceto 85'.