La Valsanterno va ko sul campo del Russi

RUSSI-VALSANTERNO 2-0

RUSSI: Sarini, Benini, Giunchi, Ferretti (94’ Nisi), Bungaja, Rossi, Brigliadori (80’ Guarino), Gualandi (70’ Calderoni), Salomone (85’ Amaducci), Garavini (89’ Santomauro), Saporetti. All. Farneti.

VALSANTERNO: Sammarchi, Betti (78’ Gurioli), F.Ragazzini, Pasotti, Resta, Zaganelli, Valentini, Montebugnoli (53’ Sini), M.Tonini (53’ Franceschelli), Simone (84’ Di Mauro), Cornacchia (46’ Suzzi). All. Biagi.

ARBITRO: Carlini di Cesena.

RETI: 61’ e 84’ Salomone.

A Russi i valligiani reggono nel primo tempo, chiusosi a reti inviolate. Nei primi 5’ Brigliadori da una parte e Valentini dall’altra calciano centrale senza impensierire i portieri delle due fazioni, mentre al 21’ Zaganelli colpisce a lato di testa su corner di Montebugnoli. Il Russi cresce alla distanza con la punizione rasoterra di Brigliadori (25’) ben respinta da Sammarchi e poi con Salomone e Garavini che tra il 30’ e il 31’ non inquadrano lo specchio della porta, così come Mattia Tonini sponda Valsanterno due minuti più tardi. La maggiore occasione della frazione è di marca locale e passa per i piedi di Saporetti, che al 42’ da ottima posizione spara alto al termine di una buona azione combinata dei ravennati. Nella ripresa è Brigliadori, invece, a graziare la Valsanterno con una conclusione alta a porta sguarnita (48’), subito prima dell’episodio che risulta essere chiave di volta alla sfida. Filippo Ragazzini, rimasto a terra nell’occasione appena descritta e prossimo al cambio insieme a Montebugnoli, che accusa un giramento di testa ed è costretto a uscire – particolare che causa un notevole delay cronometrico – è oggetto di un fraintendimento arbitrale che pare invitarlo a rientrare, quando invece viene richiesto a Sammarchi di riprendere il gioco: secondo giallo ed espulsione per il difensore valligiano. In 10 la squadra ospite fatica a reggere e accusa il colpo quando al 61’ Salomone ribatte a rete una parata di Sammarchi su conclusione di Brigliadori (1-0), senza riuscire a reagire nei minuti successivi in cui possesso palla e cambi congelano il risultato fino al minuto 84, quando lo stesso Salomone viene lanciato a rete in profondità e beffa Sammarchi con un tocco morbido in uscita (2-0). Tre minuti dopo Garavini sfiora il tris con una punizione rasoterra, appena deviata dalla barriera a pochi passi dal palo alla sinistra di Sammarchi, ultima occasione di un match che si prolunga, senza sussulti, fino al 98’.