BOLOGNA-SAMBENEDETTESE 7-0

BOLOGNA: Sassi, Alfieri, Sciarrone, Asamoah (46’ Pacella), Marcanti, Antolini (46’ Polisi), Gelmetti (46’ Trombin), Zanetti (72’ Giuliani), Bonacini (66’ Filippini), Arcamone, Spallanzani. All. Bragantini.

SAMBENEDETTESE: Sbranchella, Mandolesi (81’ Marano), Langiotti, Bianchini, Ferretti, Scariglia, Belleggia (46’ Tarakhel), Poli, Pontini, Ponzini (46’ Sacchini), Angelini (51’ Di Salvatore). All. Pompei.

ARBITRO: Testaì di Catania.

RETI: 6’, 20’, 27’ e 37’ Gelmetti, 28’ Antolini, 34’ e 82’ Spallanzani.

Ventesima vittoria consecutiva per il Bologna femminile, che ha vissuto una domenica importantissima visto il contemporaneo pareggio del Meran Women contro il Venezia FC, che porta a cinque i punti di distanza dalla prima inseguitrice. Il Merano, poi, conta anche una partita in più e a nove giornate dal termine è un segnale importantissimo in ottica promozione. Ieri la vittoria è stata netta contro il fanalino di coda Sambenedettese, battuto con un nettissimo 7-0 grazie ai quattro gol di Gelmetti, alla doppietta di Spallanzani e alla rete di capitan Antolini. Nel primo tempo sei reti hanno chiuso anticipatamente la partita, mentre nel secondo tempo i ritmi si sono un po’ abbassati e le rossoblù sono andate in gol solamente con Spallanzani. A fine gara l’incontro con Lorenzo De Silvestri, che si è congratulato con le ragazze e tutto lo staff tecnico.