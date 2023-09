Verona-Bologna 0-0: Un super Montipò nega ai rossoblù la gioia della vittoria

Punto esterno per il Bologna, che in terra veneta non va oltre al pareggio contro l’Hellas Verona diretto da Marco Baroni. Protagonista della serata, l’estremo difensore di casa, artefice di due parate davvero straordinarie. Un risultato che comunque permette ai felsinei di allungare la striscia positiva e di salire così meritatamente a quota 5 in classifica.

Cronaca del match

Dopo cinque minuti di sterile possesso palla su ambedue i fronti, i padroni di casa ci provano con Hongla dal limite: conclusione larga di almeno due metri e occasione che si perde sul fondo. Passano dieci minuti e questa volta è Bonazzoli a rendersi pericoloso con un tiro ravvicinato dopo la svirgolata di Freuler: Aebischer interviene in tackle e salva la propria porta spedendo la sfera in corner. Sul versante opposto, invece, è Ndoye a prendersi la scena con un bolide velenoso che Montipò devia oltre la traversa. La gara è particolarmente fisica e vive di singole fiammate come al 29’, quando la squadra arbitrale annulla giustamente un gol a Hien per fuorigioco attivo di Bonazzoli dopo una grande parata di Skorupski sulla zuccata di Folorunsho. Passato lo spavento, il Bologna reagisce e all’imbrunire del primo tempo torna a rendersi pericoloso con un destro improvviso di Karlsson che esalta ancora una volta i riflessi di un ottimo Montipò. Palla smanacciata sul fondo e formazioni che tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

La ripresa comincia con un nuovo capitolo della sfida nella sfida tra Karlsson e Montipò: al 52’, infatti, lo svedese si accentra e spara un missile rasoterra che il portiere scaligero respinge in maniera straordinaria tuffandosi sul lato destro della porta. Applausi per entrambi. Occasione a parte, gli emiliani sembrano essere rientrati meglio dall’intervallo e Motta prova ad aumentare il ritmo inserendo Orsolini (proprio per l’ex AZ) e Posch per capitan De Silvestri. Il Bologna guadagna così ulteriore terreno e al 70’ Zirkzee ricama con il tacco per Ndoye, ma il piattone dello svizzero è bloccato a due mani dal sempre attento Montipò. Ennesima occasione persa e gara che resta inchiodata in parità fino al 95’, quando il signor La Penna manda tutti negli spogliatoi con il punteggio di 0-0. Bologna, dunque, che trova così un punto fuori casa e sale a quota 5 in campionato, staccando di una lunghezza la Roma di Mourinho.

Pagelle

Skorupski 6,5: Fa una gran parata nell’occasione del gol annullato all’Hellas. Il resto è normale amministrazione.

De Silvestri 6: Mette la sua esperienza a servizio dei compagni. (Posch 6 -: Impatto non indimenticabile questa sera)

Lucumi 6+: Alti e bassi. Ottimo sulle palle aeree, rivedibile coi piedi. Ad ogni modo resta un pilastro imprescindibile per la difesa rossoblù.

Beukema 6+: Preciso e ordinato. Si abbina perfettamente con il suo compagno di reparto.

Kristiansen 6: Onesta partita sul binario di sinistra. (Calafiori sv)

Aebischer 6,5: Gran salvataggio su Bonazzoli in avvio di gara. Poi grinta e corsa nel sottobosco del centrocampo.

Freuler 6: Sufficienza di incoraggiamento. È lecito aspettarsi di più da un giocatore del suo calibro (Moro sv)

Ferguson 6: Leggermente sottotono in fase offensiva. Tuttavia, non fa mancare il suo classico agonismo.

Ndoye 6+: Solita scheggia impazzita sui binari esterni. Gli spunti e la voglia non mancano di certo. Peccato per l’occasione sprecata sull’intuizione di Zirkzze nella ripresa. (Fabbian sv)

Karlsson 6,5: Sembra dormire per quaranta minuti, poi esplode un missile che solo un super intervento di Montipò può togliere dal sacco. Nella ripresa, va ancora vicino al gol con un altro gran tiro dalla distanza respinto nuovamente dal riflesso felino del portiere veronese. Dimostra di avere colpi non banali. (Orsolini 6-: Entra e non riesce ad incidere contro una difesa ormai sulle ginocchia)

Zirkzee 7: Tratta il pallone come pochi centravanti al mondo, ma a volte si specchia un pochino troppo. Pazienza. Straordinario il tacco per Ndoye al 72’: se non il migliore, poco ci manca.



Tabellino

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Doig (36' Lazovic), Duda (70' Suslov), Hongia, Faraoni (61' Terracciano); Ngonge, Folorunsho (70' Serdar); Bonazzoli (61' Djuric). A disp. Berardi, Perilli, Coppola, Amione, Cabal, Charlys, Saponara, Mboula, Cruz. All. Marco Baroni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (60' Posch), Lucumi, Beukema, Kristiansen (80' Calafiori); Aebischer, Freuler (80' Moro); Ndoye (76' Fabbian), Ferguson, Karlsson (60' Orsolini) ; Zirkzee. A disp. Ravaglia, Bagnolini, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, Urbanski, Van Hoojidonk. All. Thiago Motta

Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Di Iorio - Barone

IV Uomo: Perenzoni

VAR: Chiffi - Muto

Reti: -

Ammoniti: 17' Dawidowicz, 37' Kristiansen, 50' Faraoni, 73' Posch, 92' Serdar, 93' Suslov