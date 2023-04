Verona-Bologna 2-1: cronaca e pagelle

Non è bastata la spinta degli oltre 4.000 supporters giunti in Veneto a sostegno dei rossoblù: al Bentegodi, gli uomini di Thiago Motta giocano male e cadono con il punteggio di 2-1.

Cronaca del match Verona-Bologna

Dopo oltre dieci minuti di sterile possesso palla felsineo, la prima occasione capita sul piede di Kevin Lasagna lanciato in campo aperto: destro strozzato da buona posizione e tutto facile per Skorupski. Passano tre giri di lancette e stavolta è un rasoterra dell’ex Simone Verdi a chiamare in causa l’estremo difensore polacco che deve stendersi per deviarla lontano. Sul versante opposto, la risposta arriva con un sinistro di capitan Dominguez respinto sul fondo dai pugni di Montipò. Poco più tardi, al 22’, la difesa bolognese dorme sul lancio lungo dello stesso portiere scaligero e Depaoli si lascia cadere piuttosto furbescamente ai confini dell’area emiliana: Mariani prima assegna il penalty, poi il Var rivaluta tutto e la disputa si conclude con un piazzato dal limite e un misterioso giallo per l’austriaco Posch. Nulla di fatto e partita che scorre fino al 40’, quando Zirkzee sporca nuovamente i guantoni di Montipò con un destro potente ma centrale. Occasione che sfuma e gara che non si sblocca fino al 4° minuto di recupero, quando Skorupski colpisce Gaich sugli sviluppi di un corner inducendo la sala monitor ad optare per il rigore. Dagli undici metri Verdi insacca la sfera e padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio.

La ripresa comincia con Orsolini e Moro al posto di Aebischer e Barrow, ma il canovaccio resta invariato: il Bologna fraseggia e l’Hellas si chiude a riccio. Al 59’ ci prova proprio il numero 7 rossoblù con un sinistro non particolarmente insidioso. Motta allora inserisce anche Sansone per Soumaoro, ma al 61’ arriva la zuccata vincente di Verdi su cross di Faraoni per il 2-0 a tinte gialloblù. Il secondo acuto dell’ex idolo del Dall’Ara congela il risultato e nel finale il Bologna ci prova in maniera disperata, con Dominguez che riaprire il discorso al 94'. Il gol dell’argentino rende i minuti conclusivi un confuso assalto all’arma bianca, con Orsolini che si divora addirittura il timbro del possibile pareggio a due passi dalla porta veneta. Palla alta e al triplice fischio è il Bentegodi a fare festa, con gli scaligeri che interrompono così la striscia positiva degli emiliani e raggiungono quota 26 punti in classifica.

Pagelle

Skorupksi 5,5: Due buoni interventi, poi però causa il rigore che sblocca il match.

Posch 5: Giornata no. Rischia di combinare una frittata al 22’ del primo tempo e nella ripresa si perde Verdi sul gol del 2-0.

Soumaoro 6: Sempre presente quando c’è da alzare il muro difensivo. (Sansone 5,5: Non si vede praticamente mai fino all’assist per Dominguez)

Lucumi 6: Recupero importante su Verdi ad inizio ripresa, poi fa quello che può.

Kyriakopoulos 5,5: Una gara non certo indimenticabile.

Schouten 5,5: Tra i meno peggio. Chiude facendo il difensore centrale.

Dominguez 6,5: Seconda partita consecutiva con la fascia da capitano al braccio. Lotta fino all’ultimo con grande orgoglio.

Barrow 5: Pasticcia continuamente. (Orsolini 5: Si divora il gol del pari in pieno recupero)

Ferguson 5,5: Male come la stragrande maggioranza dei suoi compagni.

Aebischer 5,5: Non fa grossi danni, ma non incide nemmeno. (Moro 5: Si smarrisce nella mediocrità generale)

Zirkzee 5: L’impressione è che possa sempre inventare qualcosa, ma si perde costantemente in un bicchier d’acqua.

Tabellino

Verona (3-4-1-2): Montipò; Magnani (80' Coppola ), Hein, Dawidowicz; Depaoli, Abildgaard (30' Duda), Tameze, Faraoni; Verdi (80' Sulemana); Lasagna (39' Lazovic), Gaich (45' Djuric). A disp: Berardi, Perilli, Cabal, Ceccherini, Doig, Veloso, Braaf, Ngonge, Kallon. All: Marco Zaffaroni

Bologna (4-2-3-1): Skorupksi; Posch, Lucumi, Soumaoro (59' Sansone), Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Barrow (45' Orsolini), Ferguson, Aebischer (45' Moro); Zirkzee. A disp: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, Medel, Pyyhtia. All: Thiago Motta

Arbitro: Maurizio Mariani

Assistenti: Lo Cicero-Vivenzi

Var: Di Paolo-Manganiello

Reti: 45'+4 Verdi, 62' Verdi, 94' Dominguez

Ammoniti: 24' Posch, 31' Barrow, 36' Dominguez, 45'+4 Skorupski, 55' Faraoni, 71' Duda