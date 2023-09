Verso Bologna-Empoli, Motta: "Testa ed energia"

Nemmeno il tempo di poter analizzare con calma la discussa partita di Monza, che il Bologna si appresta nuovamente a scendere in campo per sfidare la pericolosa formazione toscana nel 7° turno del campionato di Serie A 2023-2024. Un “lunch kick-off” dai contorni già decisivi per la compagine emiliana, che dovrà inevitabilmente puntare al successo pieno senza poter contare sul contributo degli infortunati Posch e Lucumi e dello squalificato Saelemaekers. A spingere Aebischer e compagni, però, un Dall’Ara che si preannuncia molto caldo, con oltre 21.000 spettatori pronti a spingere la squadra verso la conquista dei tre punti.

Le Parole di Motta in conferenza

“Le scorie post giovedì sera sono ormai passate e non ci penso più”, ha specificato subito l’italo-brasiliano a domanda specifica, “dobbiamo pensare solo all’Empoli, perché giocheremo contro una squadra che ha recuperato entusiasmo. I ragazzi, comunque, sono pronti per questa partita e daranno tutto per portare a casa il risultato. Loro verranno qua per giocarsela a viso aperto e noi dovremo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni. Servirà testa e soprattutto energia”.

Lo stesso undici?

“Potrebbero giocare gli stessi di Monza”, ha concluso Motta, “ma non escludo altre soluzioni. Karlsson? È un giocatore speciale, arrivato a fine mercato. Avrà bisogno di tempo per adattarsi, ma ha sempre una grande disponibilità nei confronti dei compagni. In generale, gli esterni hanno compiti precisi e stanno svolgendo al meglio il loro lavoro. Sono tranquillo, perché stanno facendo bene e prima o poi arriveranno anche i gol, anche se quest’ultima è una responsabilità di tutto il gruppo”.