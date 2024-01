Verso Bologna-Genoa, Motta: “Pronti alla sfida”

Digerita la pesante batosta subita per mano dell’Udinese nel turno precedente, il Bologna si appresta a chiudere il girone di andata in casa contro l'ostico Genoa diretto dall’ex centravanti felsineo Alberto Gilardino. Match delicatissimo per la band di Thiago Motta, dunque, che dovrà riscattare l’ultima uscita e cercare di conquistare tre punti pesanti per difendere il piazzamento europeo dagli assalti delle tante inseguitrici. Non sarà ovviamente un compito semplice, visto che sul versante opposto del campo ci sarà un Grifone reduce da tre risultati utili consecutivi e voglioso di allungare ulteriormente la sua striscia positiva.

Le parole di Motta in conferenza

Ad introdurre il duello di venerdì sera è toccato come di consueto al tecnico rossoblù, che ha risposto alle domande dei giornalisti ai microfoni della sala stampa di Casteldebole: “Affronteremo una squadra camaleontica, che sa trasformarsi in base alla gara. Passa da tre a quattro uomini dietro e non regala tanti punti di riferimento a centrocampo. Sono capaci di difendersi molto bene e possono contare sull’intelligenza calcistica di un giocatore come Gudmundsson. Il Genoa ha messo in difficoltà Juve e Inter e vinto a Sassuolo. Sarà una bella gara: ci saranno momenti in cui dovremo dominare il gioco e altri in cui dovremo saper soffrire. Abbiamo lavorato duramente dopo Udine e vogliamo metterci alle spalle l’ultima sconfitta”.

Rebus sulla trequarti

Pesante sul versante emiliano l’assenza per squalifica di capitan Ferguson, mentre Karlsson non sarà convocato perché ancora in condizioni fisiche non ottimali. “Fabbian potrebbe sostituire Lewis (Ferguson ndr), ma giocherà chi ha fatto meglio in settimana”, ha sottolineato il tecnico. “Orsolini? Farà parte del gruppo e vedremo nei prossimi giorni se partirà dall’inizio. Urbanski, invece, può giocare da esterno ma ha anche le qualità per ricoprire il ruolo di centrale”.

Ritorno al passato

Infine, il mister italo-brasiliano si è concesso un piccolo amarcord personale visti i suoi trascorsi tra le fila del Grifone, prima come calciatore e poi agli albori della sua carriera da allenatore: “Genova sponda rossoblù per me è stata importantissima, sia a livello professionale che personale. Sono state esperienze fantastiche, dentro e fuori dal campo. Mi sono sempre sentito bene: i tifosi mi hanno dato tutto e io ho sempre dato tutto quello che avevo per aiutare la loro causa”.