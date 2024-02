Verso Lazio-Bologna, Motta: “Viviamo il presente senza fare calcoli”

Sulle ali dell’entusiasmo dopo la meritata vittoria per 2-0 ottenuta nel Derby dell’Appennino, il Bologna si appresta a tornare in campo per sfidare la Lazio in un match dal peso specifico enorme per le ambizioni di classifica di ambedue le formazioni. Un vero e proprio scontro diretto (il primo di una lunga serie per i rossoblù), che potrebbe fungere già da spartiacque in vista del “cammino europeo” di emiliani e biancocelesti.

Avversario in forma

Ad introdurre la super sfida ci ha pensato, come di consueto, il mister italo-brasiliano nel classico appuntamento della vigilia: “Affronteremo una squadra in salute, che ha appena battuto il Bayern Monaco”, ha chiarito subito il mister. “Finora in casa abbiamo dimostrato di stare molto bene, anche aiutati dal pubblico, mentre fuori abbiamo tentennato un po’ di più e quando affronti avversari come in questo caso la Lazio devi fare il massimo per poter competere fino in fondo. In tante trasferte siamo stati vicini al successo e purtroppo è sfumato per poco, ma questo è il calcio. Domani andremo a giocarci la partita senza fare calcoli, provando a combattere con una squadra importante del nostro campionato”.

L’assenza che diventa chance

Pesante, sicuramente, sarà l’assenza di Freuler nella zona nevralgica del campo, ma Motta la vede come una bella opportunità per qualche altro giocatore, come ad esempio Lucumi: “Jhon potrebbe ricoprire quel ruolo, perché è bravo nello stretto e da giovane giocava più avanzato rispetto alla posizione di difensore centrale. Inoltre ci sono El Azzouzi, Fabbian e lo stesso Aebischer, insomma decideremo domani”. Impossibile, poi, non fare un rapido commento sul grande momento di Orsolini: “Ha fatto tanti gol importanti: davanti alla porta è freddo e determinato, poi ci sono altre cose da fare per continuare a giocare su grandi livelli. Penso alla fase difensiva ad esempio, oppure alle decisioni da prendere durante il match, come quando allargarsi o quando rallentare. Sta lavorando bene per migliorarsi ancora su questi aspetti”. Momento magico che sta passando anche l’ultimo arrivato Odgaard, già idolo di tuttti i tifosi rossoblù: “Due reti in due partite, ma non solo: è un ragazzo che quando è entrato ha dato una mano a tutti i compagni. Può giocare anche esterno e dobbiamo capire se può sopportare fisicamente il nostro livello di intensità. Sicuramente si è inserito benissimo nel gruppo”. Gruppo a cui a breve si unirà anche l’argentino Castro: “Quando arriverà vedremo, sicuramente la carica ambientale lo aiuterà ma dovrà capire immediatamente la filosofia di questa squadra. Dipenderà da lui, perché adesso siamo in tanti”.

Porte girevoli

Parole al miele, infine, anche per Skorupski, rimasto in panchina nella scorsa partita ma figura importantissima all'interno dello spogliatoio: “Avete visto la sua esultanza sul secondo gol? Sembrava uno della curva e, nonostante non fosse in campo, era lì a caricare e a spingere i compagni. Questo significa molto per me. L’alternanza del numero uno titolare non è una regola, decido in base al momento perché ho la fortuna di avere due ottimi portieri e soprattutto due ottimi ragazzi. Ovvio che chi non gioca è meno contento, ma il giorno dopo viene ad allenarsi con grinta per riprendersi il posto. Questo è lo spirito che vogliamo vedere”.