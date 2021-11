Al Dall'Ara la bellissima coreografia dei tifosi: "Bologna siamo noi" | VIDEO

Bellissima coreografia messa in mostra oggi dai tifosi del Bologna all'inizio della partita del Dall'Ara contro il Venezia. "Bologna siamo noi" si legge nell'enorme striscione calato su tutta la curva Giacomo Bulgarelli, con il disegno raffigurante lo skyline della città su uno sfondo rosso e blu. Peccato, però, per il risultato finale della partita: nonostante i tanti tiri in porta, i rossoblù si sono dovuti arrendere ai veneti, che vincono per 0-1 con il gol di Okereke.