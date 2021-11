Vittoria di misura per il Medicina Fossatone

Una vittoria con lo scarto minimo per il Medicina Fossatone.

Nel match andato in scena allo Stadio Bambi, il club bolognese si è giocato i 3 punti contro lAnzolavino Calcio.

Il match si è messo subito in discesa per i padroni di casa che hanno trovato la rete del 1 a 0 con Malo al 19°. Da qui in poi inizia una fase di controllo per Medicina Fossatone che resiste agli attacchi degli ospiti e porta a casa i 3 punti.